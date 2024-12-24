Россиянин сжёг полицейскую машину, пытаясь вернуть украденные мошенниками 4 млн
В Курской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге служебной машины
В Курской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге служебной машины. Об этом сообщили в местной полиции.
Следствие установило, что подозреваемый действовал по указаниям третьих лиц, с которыми он общался по телефону, полагая, что это сотрудники правоохранительных органов. Накануне инцидента мужчина перевёл мошенникам около 4 миллионов рублей. Лжепредставители силовых структур обещали вернуть деньги при условии выполнения их требований. Ему было поручено найти и поджечь служебные автомобили полиции по заранее обговорённым адресам.
«По факту произошедшего 21 декабря в следственном управлении УМВД России по г. Курску в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что жительница Владивостока, получив указания от мошенников, подожгла коробку с фейерверками в банковском отделении. Она сообщила, что злоумышленники обманом завладели значительной суммой денег и толкнули её на совершение преступления. По её словам, всё началось с распространённой схемы «развода», когда ей позвонили из банка с целью «защитить» средства на счёте.
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