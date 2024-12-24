Россиянин сжёг полицейскую машину, пытаясь вернуть украденные мошенниками 4 млн

В Курской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге служебной машины. Об этом сообщили в местной полиции.

Следствие установило, что подозреваемый действовал по указаниям третьих лиц, с которыми он общался по телефону, полагая, что это сотрудники правоохранительных органов. Накануне инцидента мужчина перевёл мошенникам около 4 миллионов рублей. Лжепредставители силовых структур обещали вернуть деньги при условии выполнения их требований. Ему было поручено найти и поджечь служебные автомобили полиции по заранее обговорённым адресам.

«По факту произошедшего 21 декабря в следственном управлении УМВД России по г. Курску в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении ведомства.