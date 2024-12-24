Россиянка рассказала, как мошенники убедили её поджечь банк, а до этого обобрали до нитки
Задержанная из-за салюта в банке во Владивостоке действовала по указке аферистов
Жительница Владивостока, которая подожгла коробку с фейерверками в отделении банка, стала жертвой мошенников. Она рассказала, что злоумышленники лишили её крупной суммы денег и подтолкнули к преступлению. Со слов россиянки, сперва в ход пошла известная схема «развода» со звонком якобы от «генерального директора» — мол, в учреждении, где работает жертва, произошла утечка персональных данных.
Видео © Пресс-службе УМВД России по Приморскому краю
Когда контакт с доверчивой женщиной был налажен, ей позвонили уже от имени сотрудников компетентных ведомств и предупредили, что с её банковского счета пытаются перевести деньги находящемуся в розыске по обвинению в терроризме. А чтобы операция была заблокирована, женщине было необходимо взять кредит: мошенники пояснили, что такая операция по счёту якобы аннулирует предыдущую.
Когда злодеи завладели вниманием, доверием и всеми деньгами жертвы, её убедили купить пиротехнику и взорвать в отделении банка. Объяснили манёвр довольно просто: женщина якобы должна помочь в задержании нерадивых банковских сотрудников, которые находились в сговоре с мошенниками. От жертвы требовалось создать дымовую завесу, чтобы мифической «опергруппе» было проще скрутить преступников.
«Я не думала, что вообще такое может быть. Они давили на то, что я помогу родине, что преступников нужно наказывать, а мы хорошие. И вот, когда под белые руки меня с этой канистрой вчера задержали, я до последнего не понимала, что произошло. Даже когда меня схватили и телефон пытались отобрать, я не отдавала, потому что была с ними на связи», — пояснила на допросе задержанная гражданка.
Life.ru уже рассказывал, что в последние дни в различных регионах страны зафиксированы случаи диверсий с использованием пиротехнических средств. Так, 20 декабря в Москве произошёл похожий поджог фейерверка в банке. На следующий день пенсионерка в столице взорвала петарды в торговом центре, что привело к эвакуации посетителей. Аналогичный инцидент произошёл в подмосковном Королёве, а ещё один взрыв прогремел в отделении банка в Санкт-Петербурге. Кроме того, в Норильске разыскивают женщину в чёрной одежде, которая подожгла банкомат. По данным МВД, мошенники вовлекли более 20 россиян в совершение подобных диверсий с пиротехникой.
Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю