Россиянка рассказала, как мошенники убедили её поджечь банк, а до этого обобрали до нитки

Жительница Владивостока, которая подожгла коробку с фейерверками в отделении банка, стала жертвой мошенников. Она рассказала, что злоумышленники лишили её крупной суммы денег и подтолкнули к преступлению. Со слов россиянки, сперва в ход пошла известная схема «развода» со звонком якобы от «генерального директора» — мол, в учреждении, где работает жертва, произошла утечка персональных данных.

Видео © Пресс-службе УМВД России по Приморскому краю

Когда контакт с доверчивой женщиной был налажен, ей позвонили уже от имени сотрудников компетентных ведомств и предупредили, что с её банковского счета пытаются перевести деньги находящемуся в розыске по обвинению в терроризме. А чтобы операция была заблокирована, женщине было необходимо взять кредит: мошенники пояснили, что такая операция по счёту якобы аннулирует предыдущую.

Когда злодеи завладели вниманием, доверием и всеми деньгами жертвы, её убедили купить пиротехнику и взорвать в отделении банка. Объяснили манёвр довольно просто: женщина якобы должна помочь в задержании нерадивых банковских сотрудников, которые находились в сговоре с мошенниками. От жертвы требовалось создать дымовую завесу, чтобы мифической «опергруппе» было проще скрутить преступников.