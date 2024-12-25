Два взрыва прогремело в ТЦ во Владикавказе, здание охвачено мощным огнём

В ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе прогремели два взрыва, в здании выбило окна. После хлопка начался сильный пожар в крыле, в котором находится кинотеатр, пишут местные паблики.

В ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. Видео © ЧП / Владикавказ

Местное управление МЧС и власти пока о причинах ЧП взрыва не сообщали. В настоящее время никаких подробностей неизвестно. Судя по видео с места событий над зданием поднимается чёрный дым, верхние этажи охвачены пламенем.