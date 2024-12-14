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14 декабря, 11:01

В Витебске из-за пожара в ТЦ «Беларусь» пострадали 16 человек

В результате пожара в Витебске в пятницу в ТЦ «Беларусь» за медицинской помощью обратились 16 человек. В том числе пострадали двое детей и два сотрудника МЧС. Об этом рассказал начальник витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Число пострадавших, обратившихся к медикам и доставленных в учреждения здравоохранения, увеличилось до 16 человек. Из них два ребёнка и два работника МЧС», — сказал он.

Известно, что на помощь местным медикам приехали специалисты республиканского уровня из Минска.

Сотрудники МЧС всё еще работают на месте ЧП. Они обошли все здания в поисках людей, но там было совершенно пусто.

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Ранее в Новосибирске в клубе «Отдых» во время корпоративного мероприятия случился пожар. Есть версия, что причиной пожара стал пришедший на мероприятие фокусник, который подпалил потолок во время исполнения одного из своих трюков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Urri

Владимир Озеров
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