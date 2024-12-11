Отдых огонь! «Хромая лошадь — 2» едва не случилась в новосибирском клубе — видео
МЧС: Блок кондиционера поджёг потолок новосибирского клуба «Отдых»
В новосибирском клубе «Отдых» во время корпоративного мероприятия произошёл пожар. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МЧС России.
В новосибирском клубе вспыхнул пожар прямо во время корпоратива. Видео © Telegram / ACT-54 Black
Изначально СМИ сравнили произошедшее с инцидентом в пермском клубе «Хромая лошадь». Появилась версия, якобы причиной возгорания в «Отдыхе» стал фокусник, который поджёг потолок во время выступления с огненными трюками. Однако эта информация была опровергнута представителями МЧС.
«В ресторане на улице Гоголя загорелся блок кондиционера на одном квадрате. До прибытия сотрудников МЧС России администрация и персонал самостоятельно потушили пожар и эвакуировали посетителей. Сработала система пожарной сигнализации. Всего на улицу вышли 200 человек. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
Это не первый случай, когда предпраздничные развлечения россиян заканчиваются трагедией. Ранее в Красноярске арестовали водителя, прокатившего двух девушек на привязанной к машине ватрушке. В результате опасного заезда тюбинг выкатился на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Одна девушка погибла на месте, другая была госпитализирована с тяжёлыми травмами.
Telegram / ACT-54 Black