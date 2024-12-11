Отдых огонь! «Хромая лошадь — 2» едва не случилась в новосибирском клубе — видео

В новосибирском клубе «Отдых» во время корпоративного мероприятия произошёл пожар. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МЧС России.

В новосибирском клубе вспыхнул пожар прямо во время корпоратива. Видео © Telegram / ACT-54 Black

Изначально СМИ сравнили произошедшее с инцидентом в пермском клубе «Хромая лошадь». Появилась версия, якобы причиной возгорания в «Отдыхе» стал фокусник, который поджёг потолок во время выступления с огненными трюками. Однако эта информация была опровергнута представителями МЧС.

«В ресторане на улице Гоголя загорелся блок кондиционера на одном квадрате. До прибытия сотрудников МЧС России администрация и персонал самостоятельно потушили пожар и эвакуировали посетителей. Сработала система пожарной сигнализации. Всего на улицу вышли 200 человек. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.