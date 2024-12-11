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11 декабря, 12:53

Во Франции полиция эвакуировала людей из-за угрозы взрыва Триумфальной арки

Parisien: Во Франции аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку

Французские правоохранители эвакуировали людей с территории Триумфальной арки в Париже. Сегодня аноним позвонил в полицию и пригрозил взорвать монумент, сообщает газета Parisien.

«Около 11 часов утра в среду мужчина позвонил в полицию со скрытого номера и пригрозил взорвать Триумфальную арку. Знаменитый парижский монумент был эвакуирован», — говорится в статье.

В качестве меры предосторожности правоохранители оцепили саму арку и часть прилегающей центральной улицы – Елисейских полей. На место направили кинологическую группу, вокруг монумента находились военнослужащие антитеррористической операции Sentinelle. После осмотра помещения полиция сняла периметр безопасности. Памятник вновь открыли для публики.

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Ранее в Германии по подозрению в подготовке массового теракта был задержан 17-летний исламист в никабе. Он планировал протаранить скопление людей на грузовике перед Рождеством. До этого в Косово произошёл взрыв на канале водоснабжения, власти также назвали его терактом.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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