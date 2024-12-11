Во Франции полиция эвакуировала людей из-за угрозы взрыва Триумфальной арки

Французские правоохранители эвакуировали людей с территории Триумфальной арки в Париже. Сегодня аноним позвонил в полицию и пригрозил взорвать монумент, сообщает газета Parisien.

«Около 11 часов утра в среду мужчина позвонил в полицию со скрытого номера и пригрозил взорвать Триумфальную арку. Знаменитый парижский монумент был эвакуирован», — говорится в статье.