Во Франции полиция эвакуировала людей из-за угрозы взрыва Триумфальной арки
Parisien: Во Франции аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку
Французские правоохранители эвакуировали людей с территории Триумфальной арки в Париже. Сегодня аноним позвонил в полицию и пригрозил взорвать монумент, сообщает газета Parisien.
«Около 11 часов утра в среду мужчина позвонил в полицию со скрытого номера и пригрозил взорвать Триумфальную арку. Знаменитый парижский монумент был эвакуирован», — говорится в статье.
В качестве меры предосторожности правоохранители оцепили саму арку и часть прилегающей центральной улицы – Елисейских полей. На место направили кинологическую группу, вокруг монумента находились военнослужащие антитеррористической операции Sentinelle. После осмотра помещения полиция сняла периметр безопасности. Памятник вновь открыли для публики.
Ранее в Германии по подозрению в подготовке массового теракта был задержан 17-летний исламист в никабе. Он планировал протаранить скопление людей на грузовике перед Рождеством. До этого в Косово произошёл взрыв на канале водоснабжения, власти также назвали его терактом.
Life.ru / Kandinsky 3.1