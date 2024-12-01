«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 декабря, 20:15

В ФРГ задержали исламиста, планировавшего въехать в толпу людей на грузовике перед Рождеством

Bild: В ФРГ задержали исламиста с никабом, готовившего крупный теракт

Задержанный при подготовке теракта в Германии молодой человек. Обложка © Bild

Задержанный при подготовке теракта в Германии молодой человек. Обложка © Bild

В Германии по подозрению в подготовке массового теракта был задержан 17-летний исламист в никабе. Об этом пишет Bild.

«Мы предотвратили возможную катастрофу с многочисленными жертвами», — заявила местная прокуратура.

Согласно версии следователей, парень по имени Эмин Б., которого задержали в Эльмсхорне на земле Шлезвиг-Гольштейн, планировал протаранить скопление людей на грузовике перед Рождеством. Предотвратить страшное удалось потому что за юношей следили. Выяснилось, что ранее он обсуждал с кураторами изготовление СВУ и атаки на дипломатические миссии. Также сообщалось, что он состоял в связанных с ИГИЛ* чатах и собирался маскироваться с помощью никаба.

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

Ранее Life.ru сообщал о том, как при попытке въехать в Калининградскую область из Польши был задержан гражданин Германии, планировавший теракт на энергообъекте. Для этой цели у него в автомобиле в бутылке из-под шампуня хранилось поллитра жидкого взрывчатого вещества. Также выяснилось, что задержанный участвовал в диверсии на газораспределительной станции в регионе в марте этого года.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar