В ФРГ задержали исламиста, планировавшего въехать в толпу людей на грузовике перед Рождеством

В Германии по подозрению в подготовке массового теракта был задержан 17-летний исламист в никабе. Об этом пишет Bild.

«Мы предотвратили возможную катастрофу с многочисленными жертвами», — заявила местная прокуратура.

Согласно версии следователей, парень по имени Эмин Б., которого задержали в Эльмсхорне на земле Шлезвиг-Гольштейн, планировал протаранить скопление людей на грузовике перед Рождеством. Предотвратить страшное удалось потому что за юношей следили. Выяснилось, что ранее он обсуждал с кураторами изготовление СВУ и атаки на дипломатические миссии. Также сообщалось, что он состоял в связанных с ИГИЛ* чатах и собирался маскироваться с помощью никаба.

Ранее Life.ru сообщал о том, как при попытке въехать в Калининградскую область из Польши был задержан гражданин Германии, планировавший теракт на энергообъекте. Для этой цели у него в автомобиле в бутылке из-под шампуня хранилось поллитра жидкого взрывчатого вещества. Также выяснилось, что задержанный участвовал в диверсии на газораспределительной станции в регионе в марте этого года.