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20 ноября, 07:44

Кладбище и фото с Шольцем: Появилось видео поимки немца с шампунем-взрывчаткой в Калининграде

Появилось видео задержания гражданина ФРГ, планировавшего теракт в Калининграде

Гражданин ФРГ Николай Гайдук, который пожаловал в Калининград через польскую границу, чтобы подорвать местные объекты энергетики, спрятал поллитра жидкой взрывчатки в бутылке из-под шампуня. Оперативное видео с допросом задержанного публикует Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Задержание и допрос Гайдука. Видео © ЦОС ФСБ России

Представьте его лицо, когда прямо на въезде в регион после проделанного пути дорогу ему перекрыли два чёрных микроавтобуса, откуда через пару секунд выпрыгнули люди в масках. Он рассказал, что получил «квест» и компоненты для самодельной бомбы от своего земляка по Гамбургу украинца Александра Жорова, который имеет в Германии вид на жительство и является подполковником одесской полиции в отставке. Именно по его просьбе немец решился на диверсию и оборудовал для этих целей тайник на кладбище.

Гайдук с Шольцем. Фото © ЦОС ФСБ России

Гайдук с Шольцем. Фото © ЦОС ФСБ России

Интересная деталь – в телефоне задержанного найдено фото, на котором Гайдук запечатлён вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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Ранее Life.ru рассказывал, что немецкий гражданин был задержан сотрудниками ФСБ сразу после приезда в Калининград, где он планировал устроить теракт на ТЭЦ. Он также причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции.

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ФСБ России

Владимир Озеров
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