Кладбище и фото с Шольцем: Появилось видео поимки немца с шампунем-взрывчаткой в Калининграде

Представьте его лицо, когда прямо на въезде в регион после проделанного пути дорогу ему перекрыли два чёрных микроавтобуса, откуда через пару секунд выпрыгнули люди в масках. Он рассказал, что получил «квест» и компоненты для самодельной бомбы от своего земляка по Гамбургу украинца Александра Жорова, который имеет в Германии вид на жительство и является подполковником одесской полиции в отставке. Именно по его просьбе немец решился на диверсию и оборудовал для этих целей тайник на кладбище.