Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» обжаловали продление ареста. Речь идёт о боевиках группировки «Вилаят Хорасан»*, которая входит в состав международной террористической организации ИГИЛ*. Ранее они были задержаны в Дагестане.