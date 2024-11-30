Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста
Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» обжаловали продление ареста. Речь идёт о боевиках группировки «Вилаят Хорасан»*, которая входит в состав международной террористической организации ИГИЛ*. Ранее они были задержаны в Дагестане.
«В суд поступила апелляционная жалоба Зубайдулло Исмоилова**, Умеджона Солиева** и Хусейна Хамидова** на решение Басманного суда о продлении срока их содержания под стражей», — пишет ТАСС.
Напомним, теракт в подмосковном «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. После этого они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском. Жертвами теракта стали 145 человек, более 550 пострадали. Следствие заявляло о связях преступников с СБУ и украинскими националистами. По делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей.
* Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
** Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Life.ru