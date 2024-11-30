В Косово произошёл взрыв на канале водоснабжения, власти назвали его терактом
В Косово произошёл взрыв на канале водоснабжения, власти назвали его терактом. Обложка © X / Vudi Xhymshiti
На севере Косово произошёл взрыв на канале, снабжающем водой две угольные электростанции, обеспечивающие почти всю электроэнергию региона. Премьер-министр частично признанного государства Альбин Курти назвал произошедшее террористической атакой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на его заявление.
«Взрыв в пятницу вечером повредил канал на севере Косово, снабжающий водой две угольные электростанции, которые производят почти всю электроэнергию страны», — говорится в сообщении.
Данных о пострадавших и официальных причинах происшествия пока не представлено. Тем не менее, агентство утверждает, что Курти назвал произошедшее «террористической атакой», обвинив в ней Сербию. Белград обвинения пока не комментировал.
Ранее сильнейший взрыв прогремел на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в армянском городе Ванадзор. В результате ЧП пострадал один человек.