В Косово произошёл взрыв на канале водоснабжения, власти назвали его терактом

На севере Косово произошёл взрыв на канале, снабжающем водой две угольные электростанции, обеспечивающие почти всю электроэнергию региона. Премьер-министр частично признанного государства Альбин Курти назвал произошедшее террористической атакой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на его заявление.

«Взрыв в пятницу вечером повредил канал на севере Косово, снабжающий водой две угольные электростанции, которые производят почти всю электроэнергию страны», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших и официальных причинах происшествия пока не представлено. Тем не менее, агентство утверждает, что Курти назвал произошедшее «террористической атакой», обвинив в ней Сербию. Белград обвинения пока не комментировал.