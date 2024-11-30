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30 ноября, 02:48

В Косово произошёл взрыв на канале водоснабжения, власти назвали его терактом

В Косово произошёл взрыв на канале водоснабжения, власти назвали его терактом. Обложка © X / Vudi Xhymshiti

В Косово произошёл взрыв на канале водоснабжения, власти назвали его терактом. Обложка © X / Vudi Xhymshiti

На севере Косово произошёл взрыв на канале, снабжающем водой две угольные электростанции, обеспечивающие почти всю электроэнергию региона. Премьер-министр частично признанного государства Альбин Курти назвал произошедшее террористической атакой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на его заявление.

«Взрыв в пятницу вечером повредил канал на севере Косово, снабжающий водой две угольные электростанции, которые производят почти всю электроэнергию страны», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших и официальных причинах происшествия пока не представлено. Тем не менее, агентство утверждает, что Курти назвал произошедшее «террористической атакой», обвинив в ней Сербию. Белград обвинения пока не комментировал.

Самолёт мог упасть на подлёте к аэропорту в Вильнюсе из-за взрыва груза на борту
Самолёт мог упасть на подлёте к аэропорту в Вильнюсе из-за взрыва груза на борту

Ранее сильнейший взрыв прогремел на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в армянском городе Ванадзор. В результате ЧП пострадал один человек.

Анатолий Цейко
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