Самолёт мог упасть на подлёте к аэропорту в Вильнюсе из-за взрыва груза на борту

Грузовой самолёт Boeing-737 авиакомпании DHL, упавший на жилой дом близ аэропорта в Вильнюсе, мог разбиться из-за взрыва груза на борту. Эту версию озвучили в эфире национальной радиостанции LRT.

По предположению силовиков, на борту боинга могли находиться различные аккумуляторные батареи. Они, возможно, и рванули в самолёте. Но есть и другая версия – «технические неполадки». Центр по управлению кризисными ситуациями сообщил журналистам Reuters, что она на данный момент рассматривается как приоритетная. Согласно расчётам специалистов, борт опустился значительно ниже заданной траектории полёта (глиссады) и мчался со скоростью 277 км/ч на чрезвычайно маленькой высоте — всего около 200 метров. Посадить или выйти из штопора в таких условиях уже было невозможно.

Причиной такого виража могло быть и то, что пилоту стало плохо. Центр по управлению кризисными ситуациями не исключает, что пилот из-за этого не смог вовремя снизить скорость.