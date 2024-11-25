«Огненный гриб» в небе: Видеорегистратор снял момент падения самолёта на дом в Вильнюсе
Видеорегистратор заснял момент крушения самолёта на подлёте к аэропорту Вильнюса
Видеорегистратор автомобиля заснял момент крушения грузового Boeing-737 DHL на подлёте к аэропорту в Вильнюсе. На кадрах видно увидеть «огненный гриб» в ночном небе.
Видеорегистратор автомобиля заснял момент крушения Boeing-737 DHL в Вильнюсе. Видео © X / RM
Напомним, под утро 25 ноября Boeing 737, зафрахтованный компанией DHL, упал на жилой дом при подлёте к аэропорту в Вильнюсе. В результате падения самолёта погиб один из пилотов, двух выживших доставили в больницы. Из жилого дома, на который упал самолёт, эвакуированы 12 жильцов. На данный момент причина трагедии неясна. Какой груз борт перевозил, тоже точно неизвестно. Из-за ЧП рейсы в аэропорту задерживаются.
X / RM