«‎Огненный гриб» в небе: Видеорегистратор снял момент падения самолёта на дом в Вильнюсе

Напомним, под утро 25 ноября Boeing 737, зафрахтованный компанией DHL, упал на жилой дом при подлёте к аэропорту в Вильнюсе. В результате падения самолёта погиб один из пилотов, двух выживших доставили в больницы. Из жилого дома, на который упал самолёт, эвакуированы 12 жильцов. На данный момент причина трагедии неясна. Какой груз борт перевозил, тоже точно неизвестно. Из-за ЧП рейсы в аэропорту задерживаются.