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Регион
25 ноября, 05:15
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Самолёт упал на двухэтажный дом и загорелся на подлёте к аэропорту в Вильнюсе

Delfi: Грузовой самолёт упал на жилой дом и загорелся у аэропорта в Вильнюсе

Самолёт упал на дом в Вильнюсе. Фото © X / Brian’s Breaking News and Intel

Самолёт упал на дом в Вильнюсе. Фото © X / Brian’s Breaking News and Intel

В литовской столице грузовой самолёт рухнул на двухэтажный жилой дом, после чего моментально вспыхнул. О ЧП в Вильнюсе сообщает Delfi.

Известно, что в момент крушения на борту Boeing 737-476 находились четыре человека: два пилота и два работника. Воздушное судно, как сообщили авторы, принадлежит компании DHL, летело оно из Лейпцига. ЧП произошло за несколько километров до аэропорта. О жертвах и пострадавших среди пассажиров самолёта или жильцах дома к настоящему моменту ничего неизвестно.

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А вечером 24 ноября в аэропорту Антальи начался пожар на борту российского авиалайнера SSJ 100. По данным Life.ru, на заключительном отрезке рейса пилотов проинформировали о сильном ветре. Пилотов доставили на допрос в турецкую полицию. Проверку проводит и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа смогли эвакуироваться, а некоторые из них и вовсе шокировали своей невозмутимостью.

Владимир Озеров
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