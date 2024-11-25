Самолёт упал на двухэтажный дом и загорелся на подлёте к аэропорту в Вильнюсе

В литовской столице грузовой самолёт рухнул на двухэтажный жилой дом, после чего моментально вспыхнул. О ЧП в Вильнюсе сообщает Delfi.

Известно, что в момент крушения на борту Boeing 737-476 находились четыре человека: два пилота и два работника. Воздушное судно, как сообщили авторы, принадлежит компании DHL, летело оно из Лейпцига. ЧП произошло за несколько километров до аэропорта. О жертвах и пострадавших среди пассажиров самолёта или жильцах дома к настоящему моменту ничего неизвестно.