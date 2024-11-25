Самолёт упал на двухэтажный дом и загорелся на подлёте к аэропорту в Вильнюсе
Delfi: Грузовой самолёт упал на жилой дом и загорелся у аэропорта в Вильнюсе
Самолёт упал на дом в Вильнюсе. Фото © X / Brian’s Breaking News and Intel
В литовской столице грузовой самолёт рухнул на двухэтажный жилой дом, после чего моментально вспыхнул. О ЧП в Вильнюсе сообщает Delfi.
Известно, что в момент крушения на борту Boeing 737-476 находились четыре человека: два пилота и два работника. Воздушное судно, как сообщили авторы, принадлежит компании DHL, летело оно из Лейпцига. ЧП произошло за несколько километров до аэропорта. О жертвах и пострадавших среди пассажиров самолёта или жильцах дома к настоящему моменту ничего неизвестно.
А вечером 24 ноября в аэропорту Антальи начался пожар на борту российского авиалайнера SSJ 100. По данным Life.ru, на заключительном отрезке рейса пилотов проинформировали о сильном ветре. Пилотов доставили на допрос в турецкую полицию. Проверку проводит и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа смогли эвакуироваться, а некоторые из них и вовсе шокировали своей невозмутимостью.