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24 ноября, 05:43

Самолёт потерпел крушение в США, второй пилот чудом выжил

NBC News: В Колорадо из-за падения патрульного самолёта погибли два человека

В американском штате Колорадо упал гражданский патрульный самолёт. В результате происшествия погибли два человека, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление губернатора штата Джареда Полиса.

В США упал гражданский патрульный самолёт. Видео © Х / Todd Paron

«Два человека погибли, один пострадал в результате крушения самолёта в Колорадо», — указывает телеканал.

Погибли один пилот и аэрофотограф. Выживший – второй пилот, он находится в больнице с тяжелейшими травмами. Губернатор уточнил, что на борту летательного судна находились волонтёры Гражданского авиапатруля США. Самолёт совершал поисково-спасательные учения.

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Напомним, что ранее в США произошло ещё одно крушение самолёта. В тот раз в пригороде Финикса упал Малогабаритный бизнес-джет. Он рухнул на автомобиль сразу после взлёта из аэропорта. В результате трагедии погибли как минимум пять человек.

Обложка ©

Х / Todd Paron

Наталья Афонина
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