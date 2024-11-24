Самолёт потерпел крушение в США, второй пилот чудом выжил

В американском штате Колорадо упал гражданский патрульный самолёт. В результате происшествия погибли два человека, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление губернатора штата Джареда Полиса.

В США упал гражданский патрульный самолёт. Видео © Х / Todd Paron

«Два человека погибли, один пострадал в результате крушения самолёта в Колорадо», — указывает телеканал.

Погибли один пилот и аэрофотограф. Выживший – второй пилот, он находится в больнице с тяжелейшими травмами. Губернатор уточнил, что на борту летательного судна находились волонтёры Гражданского авиапатруля США. Самолёт совершал поисково-спасательные учения.