Самолёт потерпел крушение в США, второй пилот чудом выжил
NBC News: В Колорадо из-за падения патрульного самолёта погибли два человека
В американском штате Колорадо упал гражданский патрульный самолёт. В результате происшествия погибли два человека, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление губернатора штата Джареда Полиса.
В США упал гражданский патрульный самолёт. Видео © Х / Todd Paron
«Два человека погибли, один пострадал в результате крушения самолёта в Колорадо», — указывает телеканал.
Погибли один пилот и аэрофотограф. Выживший – второй пилот, он находится в больнице с тяжелейшими травмами. Губернатор уточнил, что на борту летательного судна находились волонтёры Гражданского авиапатруля США. Самолёт совершал поисково-спасательные учения.
Напомним, что ранее в США произошло ещё одно крушение самолёта. В тот раз в пригороде Финикса упал Малогабаритный бизнес-джет. Он рухнул на автомобиль сразу после взлёта из аэропорта. В результате трагедии погибли как минимум пять человек.
Х / Todd Paron