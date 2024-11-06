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6 ноября, 13:53

В США самолёт при крушении раздавил автомобиль с людьми, есть жертвы

АР: Пять человек погибли при падении бизнес-джета на автомобиль в Аризоне

Кадр из видео с места происшествия, где малогабаритный самолёт упал на автомобиль. Фото © KPNX

Кадр из видео с места происшествия, где малогабаритный самолёт упал на автомобиль. Фото © KPNX

Малогабаритный бизнес-джет потерпел крушение, упав на автомобиль в пригороде Финикса (Аризона, США). По информации агентства Associated Press, в результате инцидента погибли как минимум пять человек, согласно данным полиции.

«Малогабаритный самолет упал на транспортное средство сразу после взлёта из аэропорта в пригороде Финикса, и в результате происшествия погибло пять человек», — сообщает агентство.

Уточняется, что речь идёт о лёгком бизнес-джете Honda HA-420. По имеющимся данным, на борту самолёта находились пять человек, однако пока не известно, кто жертвы — только авиапассажиры или люди из раздавленного авто.

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Ранее в результате крушения частного легкомоторного самолёта в районе посёлка Приозёрный Рубцовского района Алтайского края погиб пилот. После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Марина Фещенко
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