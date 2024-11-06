В США самолёт при крушении раздавил автомобиль с людьми, есть жертвы
АР: Пять человек погибли при падении бизнес-джета на автомобиль в Аризоне
Кадр из видео с места происшествия, где малогабаритный самолёт упал на автомобиль. Фото © KPNX
Малогабаритный бизнес-джет потерпел крушение, упав на автомобиль в пригороде Финикса (Аризона, США). По информации агентства Associated Press, в результате инцидента погибли как минимум пять человек, согласно данным полиции.
«Малогабаритный самолет упал на транспортное средство сразу после взлёта из аэропорта в пригороде Финикса, и в результате происшествия погибло пять человек», — сообщает агентство.
Уточняется, что речь идёт о лёгком бизнес-джете Honda HA-420. По имеющимся данным, на борту самолёта находились пять человек, однако пока не известно, кто жертвы — только авиапассажиры или люди из раздавленного авто.
Ранее в результате крушения частного легкомоторного самолёта в районе посёлка Приозёрный Рубцовского района Алтайского края погиб пилот. После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».