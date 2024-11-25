Тело погибшего достали из-под обломков упавшего в Вильнюсе самолёта

Один пилот грузового самолёта компании DHL, разбившегося на подлёте к Вильнюсскому международному аэропорту, погиб. Второго пилота и двух пассажиров удалось спасти, сообщило национальное радио LRT.

Место падения самолёта в Вильнюсе. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / TV3.lt

«Из-под обломков лайнера спасатели подняли пилота лайнера. Он был в сознании, но спустя несколько минут от полученных травм скончался. Ещё два человека увезены в больницу», — уточнили в эфире радиостанции.

Из жилого дома, на который упал самолёт, эвакуированы 12 жильцов. На данный момент причина аварии пока неясна. Какой груз борт перевозил, точно неизвестно. Из-за ЧП рейсы в аэропорту задерживаются.

«Вильнюсский аэропорт не закрыт, но рейсы, которые ждут вылета, находятся на платформе, ждут разрешения на взлёт. Естественно, продолжаются спасательные работы и локализация происшествия. Ждем новостей от городских спецслужб», — сказал журналистам пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас.