Российских пилотов снова допросят в Анталье из-за адского пожара на борту SSJ 100
Пилоты SSJ-100 ожидают в Анталье новых допросов с представителями ведомств
Командир-стажёр Андрей Прядкин. Фото © Telegram /SHOT
Пилоты российского Sukhoi Superjet (SSJ) 100 ждут в Анталье новых допросов с представителями различных ведомств. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на командира-стажёра Андрея Прядкина.
Лётчик рассказал, что в ближайшее время их должны допросить представители авиационных служб. Весь экипаж, по его словам, чувствует себя хорошо.
Ранее Life.ru сообщал, что вечером 24 ноября Sukhoi Superjet 100-95LR несколько раз ударился о взлётную полосу, после чего вспыхнул в турецком аэропорту. Среди пассажиров и членов экипажа пострадавших не было. Пилотов отвели на допрос полиции, а российский СК начал собственную проверку.