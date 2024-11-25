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25 ноября, 06:00
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Российских пилотов снова допросят в Анталье из-за адского пожара на борту SSJ 100

Пилоты SSJ-100 ожидают в Анталье новых допросов с представителями ведомств

Командир-стажёр Андрей Прядкин. Фото © Telegram /SHOT

Командир-стажёр Андрей Прядкин. Фото © Telegram /SHOT

Пилоты российского Sukhoi Superjet (SSJ) 100 ждут в Анталье новых допросов с представителями различных ведомств. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на командира-стажёра Андрея Прядкина.

Лётчик рассказал, что в ближайшее время их должны допросить представители авиационных служб. Весь экипаж, по его словам, чувствует себя хорошо.

Пилот объятого пламенем SSJ 100 остановил самолёт перед носом у пожарных в Анталье и спас 89 россиян
Пилот объятого пламенем SSJ 100 остановил самолёт перед носом у пожарных в Анталье и спас 89 россиян

Ранее Life.ru сообщал, что вечером 24 ноября Sukhoi Superjet 100-95LR несколько раз ударился о взлётную полосу, после чего вспыхнул в турецком аэропорту. Среди пассажиров и членов экипажа пострадавших не было. Пилотов отвели на допрос полиции, а российский СК начал собственную проверку.

Владимир Озеров
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