Российских пилотов снова допросят в Анталье из-за адского пожара на борту SSJ 100

Пилоты российского Sukhoi Superjet (SSJ) 100 ждут в Анталье новых допросов с представителями различных ведомств. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на командира-стажёра Андрея Прядкина.

Лётчик рассказал, что в ближайшее время их должны допросить представители авиационных служб. Весь экипаж, по его словам, чувствует себя хорошо.