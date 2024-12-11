В Красноярске арестовали водителя после смертельных покатушек на тюбинге

В Красноярске арестовали водителя, который решил прокатить двух девушек на привязанном к машине тюбинге, учинив ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

«27-летнему фигуранту уголовного дела по ходатайству следователя главного следственного управления ГУМВД по Красноярскому краю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.

Решение об аресте было принято центральным районным судом Красноярска. Расследование дела продолжается, отметили в МВД.