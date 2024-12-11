В Красноярске арестовали водителя после смертельных покатушек на тюбинге
В Красноярске арестовали водителя, который решил прокатить двух девушек на привязанном к машине тюбинге, учинив ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
«27-летнему фигуранту уголовного дела по ходатайству следователя главного следственного управления ГУМВД по Красноярскому краю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.
Решение об аресте было принято центральным районным судом Красноярска. Расследование дела продолжается, отметили в МВД.
Напомним, ранее Life.ru рассказал, что в Красноярске покатушки на тюбинге закончились трагедией. Одна из девушек погибла, другая сильно пострадала. Ватрушка выкатилась на встречную полосу и столкнулась с машиной. 27-летний водитель был задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
VK / Полиция Красноярья