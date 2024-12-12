МЧС: С начала года в России произошло более 100 пожаров из-за пиротехники
В России с начала текущего года пиротехнические изделия стали причиной 109 возгораний. В результате этих инцидентов три человека погибли, ещё 20 получили травмы. Основными факторами, способствующими таким происшествиям, являются нарушение техники безопасности и использование несертифицированных изделий. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«Важно знать правила использования пиротехники и следовать им. В преддверии новогодних праздников акцентируем на этом особое внимание граждан», — гласит публикация.
Ранее общественное движение «Ветераны России» обратилось к Вячеславу Володину с просьбой ввести временный запрет на реализацию пиротехники во время проведения спецоперации. Основная цель инициативы заключается в обеспечении общественного спокойствия и безопасности граждан.
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