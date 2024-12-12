Запускаешь салют — помогаешь ВСУ: В России выступили против продажи фейерверков во время СВО

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к председателю ГД Вячеславу Володину с просьбой ввести временный запрет на реализацию пиротехнических изделий во время проведения специальной военной операции (СВО). Основная цель инициативы заключается в обеспечении общественного спокойствия, безопасности граждан и укрепления солидарности вокруг общей задачи — поддержки наших военнослужащих и сохранении стабильности внутри страны. Текст документа оказался в распоряжении Life.ru.

Авторы обращения отмечают, что на фоне текущих геополитических вызовов массовое использование пиротехники может привести к серьёзным проблемам. Фейерверки и другие пиротехнические средства способны создавать визуальные и звуковые эффекты, которые могут восприниматься населением как признаки чрезвычайной ситуации или воздушной тревоги. Особенно это актуально для жителей приграничных регионов.

«Более того, активное использование пиротехники создаёт дополнительные риски в условиях возможного применения БПЛА со стороны противника, которые могут маскироваться под сигналы ракетной опасности», — добавили общественники.

«Ветераны России» отметили и моральный аспект вопроса. Как считают участники движения, в условиях проведения спецоперации, когда ресурсы государства направлены на поддержку военных и их семей, массовое расходование средств населением на пиротехнические изделия представляется неуместным, и эти деньги могли бы быть использованы для гуманитарной поддержки военных.

В связи с вышеизложенным авторы обращения сделали ряд предложений, среди которых введение запрета на продажу пиротехнических изделий в приграничных зонах и регионах, где ведётся СВО, ограничение продажи пиротехники в центральной части страны с запретом на массовое использование фейерверков в новогодние праздники, а также проведение разъяснительной работы с гражданами. Также населению рекомендовано предложить перевести средства, которые планируется потратить на фейерверки, в фонды поддержки участников СВО и их семей.

«Мы уверены, что данные меры будут способствовать сохранению общественного спокойствия, усилению безопасности граждан и укреплению солидарности вокруг общей задачи — поддержки наших военнослужащих и обеспечения стабильности внутри страны», — резюмировали авторы обращения.