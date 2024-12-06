Собянин: В Москве не планируется запускать фейерверки на новогодние праздники
В российской столице не планируют в этом году запускать фейерверки на новогодние праздники. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Нет, не планируется», — сказал градоначальник.
Традиционный новогодний салют в столице не запускают уже два года. От него отказались в 2023 и 2022 годах. Двумя годами ранее было устроено соответствующее голосование в «Активном гражданине», где своё мнение выразили около 300 тысяч человек.
Ранее администрация Перми также решила не проводить в городе праздничный салют в новогоднюю ночь. В мэрии сообщили, что такое решение было принято в связи с усилением мер безопасности в период праздников.
ТАСС / Софья Сандурская