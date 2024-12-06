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6 декабря, 07:18

Собянин: В Москве не планируется запускать фейерверки на новогодние праздники

В российской столице не планируют в этом году запускать фейерверки на новогодние праздники. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Нет, не планируется», — сказал градоначальник.

Традиционный новогодний салют в столице не запускают уже два года. От него отказались в 2023 и 2022 годах. Двумя годами ранее было устроено соответствующее голосование в «Активном гражданине», где своё мнение выразили около 300 тысяч человек.

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Ранее администрация Перми также решила не проводить в городе праздничный салют в новогоднюю ночь. В мэрии сообщили, что такое решение было принято в связи с усилением мер безопасности в период праздников.

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ТАСС / Софья Сандурская

Владимир Озеров
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