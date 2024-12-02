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2 декабря, 11:11

Праздник к нам не приходит: Российский город остался без новогоднего салюта

Администрация Перми решила не запускать в городе салют в новогоднюю ночь

Администрация Перми решила не запускать в городе салют в новогоднюю ночь. Об этом сообщает сетевое издание 59.RU со ссылкой на местный департамент культуры и молодёжной политики.

Журналисты обратил внимание на то, что до праздника остался всего месяц, а пермские власти до сих пор ни слова не сказали о фейерверке, а на сайте Госзакупок нет конкурса для подрядчиков. За разъяснениями там пошли в мэрию, где рассказали, что салюты решено не запускать в связи с усилением мер безопасности в новогодние праздники.

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Ранее депутат Госдумы Гусев предложил отменить новогодние салюты на всей территории страны, а сэкономленные средства отправить на нужды спецоперации и поддержку семей российских солдат. Кроме того, предлагается отказаться и от «сладких подарков» в бюджетных организациях.

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Unsplash

Владимир Озеров
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