Россиянам напомнили, где нельзя запускать фейерверки

В некоторых местах категорически запрещено запускать фейерверки, чтобы избежать опасных ситуаций. В каких именно, рассказал юрист Илья Русаев.

«Есть несколько причин, почему запуск фейерверков может быть ограничен. Прежде всего, это связано с выбором местоположения для проведения шоу. К примеру, возле больниц или других медицинских центров фейерверки способны создавать шум, нарушающий тишину, необходимую пациентам. Это особенно важно для тех, кто находится в реанимационных отделениях или проходит сложные лечебные процедуры, требующие максимального покоя. Помимо этого, громкие звуки могут повлиять на работу чувствительного медицинского оборудования и отвлекать медицинский персонал», — рассказал юрист в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, запуск фейерверков вблизи жилых домов может быть опасен. Искры или части пиротехнических изделий могут попасть в окна, на балконы или чердаки зданий, что чревато пожарами. Ветер способен непредсказуемо изменить траекторию салюта, что увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

Запускать фейерверки также нельзя вблизи таких объектов, как автозаправочные станции, газопроводы и линии электропередач. Попадание фейерверка на территорию АЗС способно привести к сильному взрыву, что представляет серьёзную опасность для окружающих и имущества. Запрет распространяется и на зоны вокруг военных частей, поскольку использование пиротехнических средств там может быть расценено как акт провокации или потенциальной угрозы безопасности.

Важно помнить, что соблюдение этих правил не только обеспечит безопасность, но и поможет избежать неприятных последствий, таких как штрафы или даже уголовная ответственность. С учётом ожидаемого подорожания пиротехники в России к 1 января 2025 года на 25%, стоит особенно тщательно подходить к выбору места для фейерверков, чтобы не испортить праздник себе и окружающим.