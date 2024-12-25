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25 декабря, 06:03

Меняйло сообщил о гибели женщины при взрыве в ТЦ во Владикавказе и показал масштаб разрушений

Глава Северной Осетии сообщил о погибшей при взрыве в ТЦ во Владикавказе

На место взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло и сообщил о первом погибшем. Причины устанавливают следователи, заметил чиновник.

Глава Северной Осетии выехал на место взрыва в ТЦ во Владикавказе. Видео © VK / Ищу тебя. Владикавказ / Сергей Меняйло

«Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики», – уточнил руководитель республики.

 Меняйло рассказал, что территория ЧП оцеплена. На месте работает следственная группа. МЧС продолжает локализацию пожара. В ТЦ всё ещё сильное задымление, идёт осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей.

По словам очевидцев, взрывов могло быть два. Изначально журналисты писали о шести пострадавших, позже – о девяти.

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VK / Ищу тебя. Владикавказ

Андрей Бражников
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