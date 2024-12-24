Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 07:36

Мощный взрыв на военном заводе осыпал обломками город в Турции, жертв уже 12

В Балыкесире при взрыве на заводе по производству взрывчатки погибли 12 человек

Не менее 12 человек стали жертвами взрыва, произошедшего на заводе, производящем взрывчатку в турецком городе Балыкесир. Ещё трое работников пострадали. Об этом сообщил губернатор населённого пункта Исмаил Устаоглу телеканалу CNN turk.

Последствия взрыва в Турции. Видео © IHA News

«В результате взрыва погибли 12 человек, 3 пострадали. Вероятность теракта не рассматривается», — сказано в публикации.

В пресс-службе губернатора отметили, что несчастный случай произошёл на линии по производству капсюлей-воспламенителей из-за технической неисправности. Пострадавших доставили в больницу. По информации телеканала TRT Haber, взрыв сопровождался пожаром, из-за которого пострадали и объекты на предприятии. А по окрестностям военного предприятия разбросаны многочисленные обломки.

Очевидец снял на видео пожар после массированной атаки 12 БПЛА на Ростовскую область
Очевидец снял на видео пожар после массированной атаки 12 БПЛА на Ростовскую область

Ранее в посёлке Малореченский в Татарстане шесть рабочих погибли при пожаре в строительном бараке. В помещении на тот момент было 39 человек, однако выбежать на улицу успели не все. Причиной возгорания стало неправильное пользование электрооборудованием.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Владимир Озеров
  • Новости
  • Турция
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar