Мощный взрыв на военном заводе осыпал обломками город в Турции, жертв уже 12

Не менее 12 человек стали жертвами взрыва, произошедшего на заводе, производящем взрывчатку в турецком городе Балыкесир. Ещё трое работников пострадали. Об этом сообщил губернатор населённого пункта Исмаил Устаоглу телеканалу CNN turk.

Последствия взрыва в Турции. Видео © IHA News

«В результате взрыва погибли 12 человек, 3 пострадали. Вероятность теракта не рассматривается», — сказано в публикации.

В пресс-службе губернатора отметили, что несчастный случай произошёл на линии по производству капсюлей-воспламенителей из-за технической неисправности. Пострадавших доставили в больницу. По информации телеканала TRT Haber, взрыв сопровождался пожаром, из-за которого пострадали и объекты на предприятии. А по окрестностям военного предприятия разбросаны многочисленные обломки.