Мощный взрыв на военном заводе осыпал обломками город в Турции, жертв уже 12
В Балыкесире при взрыве на заводе по производству взрывчатки погибли 12 человек
Не менее 12 человек стали жертвами взрыва, произошедшего на заводе, производящем взрывчатку в турецком городе Балыкесир. Ещё трое работников пострадали. Об этом сообщил губернатор населённого пункта Исмаил Устаоглу телеканалу CNN turk.
Последствия взрыва в Турции. Видео © IHA News
«В результате взрыва погибли 12 человек, 3 пострадали. Вероятность теракта не рассматривается», — сказано в публикации.
В пресс-службе губернатора отметили, что несчастный случай произошёл на линии по производству капсюлей-воспламенителей из-за технической неисправности. Пострадавших доставили в больницу. По информации телеканала TRT Haber, взрыв сопровождался пожаром, из-за которого пострадали и объекты на предприятии. А по окрестностям военного предприятия разбросаны многочисленные обломки.
Ранее в посёлке Малореченский в Татарстане шесть рабочих погибли при пожаре в строительном бараке. В помещении на тот момент было 39 человек, однако выбежать на улицу успели не все. Причиной возгорания стало неправильное пользование электрооборудованием.
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