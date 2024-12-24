Шесть рабочих сгорели заживо во время пожара в строительном бараке в Татарстане

Шесть человек стали жертвами пожара, случившегося в доме для временного проживания рабочих в посёлке Малореченский в Татарстане. О трагедии этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Место пожара в Татарстане. Видео © Telegram / МЧС России

«В посёлке Малореченский на территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. При тушении огнеборцы ведомства обнаружили тела шести мужчин», — сказано в публикации.

В МЧС уточнили, что пожарные остановили открытое горение на 300 м2. В общей сложности в помещении было 39 человек. На улицу самостоятельно удалось выбраться 33, один из которых пострадал. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пользования электрооборудованием.