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24 декабря, 06:24

Шесть рабочих сгорели заживо во время пожара в строительном бараке в Татарстане

Во время пожара в Татарстане погибли шесть человек

Шесть человек стали жертвами пожара, случившегося в доме для временного проживания рабочих в посёлке Малореченский в Татарстане. О трагедии этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Место пожара в Татарстане. Видео © Telegram / МЧС России

«В посёлке Малореченский на территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. При тушении огнеборцы ведомства обнаружили тела шести мужчин», — сказано в публикации.

В МЧС уточнили, что пожарные остановили открытое горение на 300 м2. В общей сложности в помещении было 39 человек. На улицу самостоятельно удалось выбраться 33, один из которых пострадал. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пользования электрооборудованием.

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Под Оренбургом факелом горит буровая скважина

Ранее в алтайском селе Дружба ночью загорелся двухквартирный дом. В результате пожара многодетная семья лишилась троих детей. Выбраться удалось лишь 16-летнему сыну и 12-летней дочке. МЧС считает, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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Telegram / МЧС России

Владимир Озеров
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