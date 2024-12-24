МЧС: Многодетная семья лишилась троих детей в пожаре на Алтае
Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Обложка © Telegram / МЧС России
Двухквартирный дом загорелся в алтайском селе Дружба в ночь на 24 декабря. Жертвами трагедии стали три человека. Подробностями инцидента поделилась пресс-служба МЧС России.
По информации ведомства, в одной из квартир проживала многодетная семья. Родители успели вывести из дома лишь 16-летнего сына и 12-летнюю дочку. Старший 22-летний сын и 14-летняя дочь не смогли выбраться из огня и погибли. Вскоре скончалась и спасённая девочка. Пострадавших госпитализировали.
Пожар охватил площадь 75 квадратных метров. На его ликвидацию было направлено 20 специалистов МЧС. По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки.
Схожий инцидент недавно произошёл в Подольске, где загорелась квартира в многоэтажке. Огонь забрал на тот свет мальчиков двух и четырёх лет, которые были дома одни.