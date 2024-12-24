МЧС: Многодетная семья лишилась троих детей в пожаре на Алтае

Двухквартирный дом загорелся в алтайском селе Дружба в ночь на 24 декабря. Жертвами трагедии стали три человека. Подробностями инцидента поделилась пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, в одной из квартир проживала многодетная семья. Родители успели вывести из дома лишь 16-летнего сына и 12-летнюю дочку. Старший 22-летний сын и 14-летняя дочь не смогли выбраться из огня и погибли. Вскоре скончалась и спасённая девочка. Пострадавших госпитализировали.

Пожар охватил площадь 75 квадратных метров. На его ликвидацию было направлено 20 специалистов МЧС. По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки.