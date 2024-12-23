Под Оренбургом факелом горит буровая скважина

В Оренбургской области сотрудники МЧС России занимаются ликвидацией пожара на буровой установке. Об этом сообщили в ведомстве, опубликовав кадры с места происшествия.

Возле посёлка Красногорский наблюдается факельное горение газа из буровой скважины. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Для демонтажа конструкций на место происшествия была направлена инженерная техника. В операции участвуют 56 специалистов и 24 единицы техники.