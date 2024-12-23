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23 декабря, 07:16

Под Оренбургом факелом горит буровая скважина

МЧС России: В Оренбургской области произошёл пожар на буровой установке

В Оренбургской области сотрудники МЧС России занимаются ликвидацией пожара на буровой установке. Об этом сообщили в ведомстве, опубликовав кадры с места происшествия.

В Оренбургской области произошёл пожар на буровой установке. Обложка © Telegram / МЧС России

Возле посёлка Красногорский наблюдается факельное горение газа из буровой скважины. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Для демонтажа конструкций на место происшествия была направлена инженерная техника. В операции участвуют 56 специалистов и 24 единицы техники.

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Ранее специалисты экстренных служб Орловской области оперативно ликвидировали возгорание на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, который был повреждён в результате атаки украинских БПЛА. Никто не пострадал.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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