Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области потушено
Пожар на энергетическом объекте в Орловской области потушен, пострадавших нет
Специалисты экстренных служб Орловской области оперативно ликвидировали возгорание на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, который был повреждён в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет», — написал чиновник в телеграм-канале.
Об уничтожении беспилотников в Орловской области сообщалось ранее. В результате атаки дронов объект топливной инфраструктуры загорелся в посёлке Стальной Конь. По информации Минобороны, в общей сложности над регионом сбили 20 украинских БПЛА.
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