Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области потушено

Специалисты экстренных служб Орловской области оперативно ликвидировали возгорание на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, который был повреждён в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет», — написал чиновник в телеграм-канале.