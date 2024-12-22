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Регион
22 декабря, 01:16

В Тульской области объявлена угроза атаки БПЛА

Министерство по региональной безопасности Тульской области предупредило об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале ведомства в ночь на 22 декабря.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

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Ранее в Орловской области загорелся объект топливной инфраструктуры в результате массированной атаки беспилотников. Губернатор региона сообщил, что пострадавших нет, меры по тушению пожара уже принимаются.

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Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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