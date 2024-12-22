В Тульской области объявлена угроза атаки БПЛА
Министерство по региональной безопасности Тульской области предупредило об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале ведомства в ночь на 22 декабря.
«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Ранее в Орловской области загорелся объект топливной инфраструктуры в результате массированной атаки беспилотников. Губернатор региона сообщил, что пострадавших нет, меры по тушению пожара уже принимаются.
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