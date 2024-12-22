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22 декабря, 14:07

Мощный пожар охватил производственное здание в Приангарье

МЧС России: В Иркутской области горит здание на 2400 квадратных метрах

Специалисты МЧС России ликвидируют крупное возгорание в Иркутской области, где загорелось производственное здание. Ведомство поделилось кадрами с места событий.

Специалисты МЧС России ликвидируют крупное возгорание в Иркутской области, где загорелось производственное здание. Видео © Telegram / МЧС России

«Горит производственное здание на 2400 квадратах. На месте работают 33 специалиста и 11 единиц техники МЧС России», — рассказали в ведомстве.

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Ранее специалисты экстренных служб Орловской области оперативно ликвидировали возгорание на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, который был повреждён в результате атаки украинских БПЛА. Никто не пострадал.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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