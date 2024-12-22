Мощный пожар охватил производственное здание в Приангарье
МЧС России: В Иркутской области горит здание на 2400 квадратных метрах
Специалисты МЧС России ликвидируют крупное возгорание в Иркутской области, где загорелось производственное здание. Ведомство поделилось кадрами с места событий.
Специалисты МЧС России ликвидируют крупное возгорание в Иркутской области, где загорелось производственное здание. Видео © Telegram / МЧС России
«Горит производственное здание на 2400 квадратах. На месте работают 33 специалиста и 11 единиц техники МЧС России», — рассказали в ведомстве.
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