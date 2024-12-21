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21 декабря, 05:34

Стена из огня и плавящиеся потолки: Пожар охватил ночной клуб в Якутии

SHOT: Пожар произошёл в якутском ночном клубе Nord Way

Пожар произошёл в ночном клубе Nord Way в городе Ленске в Якутии. По информации телеграм-канала SHOT, посетители заведения не обратили внимание на возгорание и продолжили тусоваться.

Пожар в ночной клубе в Якутии. Видео © Telegram / SHOT

Канал сообщает, что во время вечеринки загорелись стена и потолок, однако посетители не особо обращали внимание на фаер-шоу и продолжали веселиться. В момент пожара в заведении находилось не менее 50 человек. Персонал всё же вывел людей из заведения. Предварительно, никто не пострадал.

На кадрах видно начало пожара и его последствия. Горели стена, потолок и аппаратура на площади 15 квадратов. Причина пожара — несоблюдение техники безопасности при использовании петарды.

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Аналогичная ситуация ранее произошла в новосибирском клубе «Отдых», где во время корпоративного мероприятия произошёл пожар. Изначально СМИ сравнили произошедшее с инцидентом в пермском клубе «Хромая лошадь». Появилась версия, якобы причиной возгорания в «Отдыхе» стал фокусник, который поджёг потолок во время выступления с огненными трюками. Однако эта информация была опровергнута представителями МЧС.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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