Стена из огня и плавящиеся потолки: Пожар охватил ночной клуб в Якутии
SHOT: Пожар произошёл в якутском ночном клубе Nord Way
Пожар произошёл в ночном клубе Nord Way в городе Ленске в Якутии. По информации телеграм-канала SHOT, посетители заведения не обратили внимание на возгорание и продолжили тусоваться.
Пожар в ночной клубе в Якутии. Видео © Telegram / SHOT
Канал сообщает, что во время вечеринки загорелись стена и потолок, однако посетители не особо обращали внимание на фаер-шоу и продолжали веселиться. В момент пожара в заведении находилось не менее 50 человек. Персонал всё же вывел людей из заведения. Предварительно, никто не пострадал.
На кадрах видно начало пожара и его последствия. Горели стена, потолок и аппаратура на площади 15 квадратов. Причина пожара — несоблюдение техники безопасности при использовании петарды.
Аналогичная ситуация ранее произошла в новосибирском клубе «Отдых», где во время корпоративного мероприятия произошёл пожар. Изначально СМИ сравнили произошедшее с инцидентом в пермском клубе «Хромая лошадь». Появилась версия, якобы причиной возгорания в «Отдыхе» стал фокусник, который поджёг потолок во время выступления с огненными трюками. Однако эта информация была опровергнута представителями МЧС.
Telegram / SHOT