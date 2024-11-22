Осуждённый на 20 лет за пожар в «Полигоне» Ионкин отправится на СВО через месяц

В ближайшее время Станислав Ионкин, осуждённый на 20 лет колонии строгого режима за пожар в клубе «Полигон» в Костроме, подпишет контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции на Украине. Менее чем через месяц он отправится в зону СВО.

«Подписать новый контракт с Минобороны для участия в зоне СВО он сможет только в ближайшее время. Я думаю, что это случится менее чем через месяц, как только будет разрешена юридическая коллизия», — приводит ТАСС сообщение представителя правоохранительных органов.