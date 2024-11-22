Осуждённый на 20 лет за пожар в «Полигоне» Ионкин отправится на СВО через месяц
В клубе «Полигон» погибли 13 человек. Фото © ТАСС / AP / Dmitry Serebryakov
В ближайшее время Станислав Ионкин, осуждённый на 20 лет колонии строгого режима за пожар в клубе «Полигон» в Костроме, подпишет контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции на Украине. Менее чем через месяц он отправится в зону СВО.
«Подписать новый контракт с Минобороны для участия в зоне СВО он сможет только в ближайшее время. Я думаю, что это случится менее чем через месяц, как только будет разрешена юридическая коллизия», — приводит ТАСС сообщение представителя правоохранительных органов.
Всё это время Ионкин ждал, когда приговор вступит в законную силу, чтобы юридически оформить все необходимые документы. Мужчина также прошёл медкомиссию в Москве, когда против него рассматривалось уголовное дело.
Напомним, пожар в клубе «Полигон» произошёл в ночь на 5 ноября 2022 года. В ночном заведении погибло 13 человек. Виновником оказался Станислав Ионкин, который выстрелил из ракетницы прямо на танцполе. Суд отправил в СИЗО организатора работы клуба, а также самого Станислава. Позже его приговорили к 20 годам колонии. Ионкин решил отправиться служить в зону СВО.