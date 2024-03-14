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14 марта, 11:40

Суд в Костроме приговорил к 20 годам колонии виновника пожара в клубе "Полигон"

Место пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме. Обложка © ТАСС / AP / Dmitry Serebryakov

Место пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме. Обложка © ТАСС / AP / Dmitry Serebryakov

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор по громкому делу о пожаре в костромском ночном клубе "Полигон", при котором погибло 13 человек. Станислав Ионкин — виновник возгорания — получил 20 лет лишения свободы.

"Признать Ионкина виновным и по совокупности преступлений окончательно назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — цитирует судью ТАСС.

Жителя Костромы, спасшего десятки жизней при пожаре в клубе "Полигон", представили к награде
Жителя Костромы, спасшего десятки жизней при пожаре в клубе "Полигон", представили к награде

Напомним, крупный пожар в костромском ночном клубе "Полигон" вспыхнул в ночь на 5 ноября 2022 года. Погибло 13 человек. Виновником оказался Станислав Ионкин, который на танцполе выстрелил из ракетницы. Пытаясь вырваться из помещения, посетители натыкались на запертые эвакуационные выходы и попадали в давку. Суд отправил в СИЗО директора фирмы — организатора работы заведения, а также самого Ионкина. Позднее арестовали и владельца клуба Ихтияра Мирзоева.

Матвей Константинов
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