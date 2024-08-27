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Регион
27 августа, 16:10

Сержант, по вине которого в клубе "Полигон" сгорели 13 человек, поедет искупать вину на СВО

Осуждённый на 20 лет за пожар в клубе «Полигон» сержант Ионкин поедет на СВО

Сержант Станислав Ионкин, которому дали 20 лет колонии строгого режима за пожар в клубе "Полигон" в Костроме, поедет служить в зону СВО. Он подписал контракт с Минобороны, сообщил его адвокат Юрий Хромцов.

«В настоящий момент мой подзащитный Ионкин уже подписал контракт с Минобороны для участия в зоне СВО. В ближайшее время он туда отправится», — сказал адвокат в беседе с ТАСС.

Уточняется, что апелляционный суд вернул сержанту государственные награды, в том числе медаль "За отвагу" и звание гвардии сержанта. Защитник отметил, что после сегодняшнего заседания никаких препятствий для отправки осуждённого н фронт нет.

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Напомним, пожар в клубе "Полигон" произошёл в ночь на 5 ноября 2022 года. Погибло 13 человек. Виновником оказался военный Станислав Ионкин, он выстрелил из ракетницы прямо на танцполе. Суд отправил в СИЗО организатора работы заведения, а также самого сержанта. Позже его приговорили к 20 годам колонии.

Обложка ©

ТАСС / AP / Dmitry Serebryakov

Александра Мышляева
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