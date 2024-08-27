Сержант, по вине которого в клубе "Полигон" сгорели 13 человек, поедет искупать вину на СВО

Сержант Станислав Ионкин, которому дали 20 лет колонии строгого режима за пожар в клубе "Полигон" в Костроме, поедет служить в зону СВО. Он подписал контракт с Минобороны, сообщил его адвокат Юрий Хромцов.

«В настоящий момент мой подзащитный Ионкин уже подписал контракт с Минобороны для участия в зоне СВО. В ближайшее время он туда отправится», — сказал адвокат в беседе с ТАСС.