Двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Подольске

В Московой области в городе Подольске произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. В результате возгорания погибли двое детей. Огонь окутал здание на улице Комсомольская, сообщает Прокуратура региона.

«Сотрудниками пожарной службы в ходе тушения обнаружены двое детей 2 и 4 лет. Несмотря на оказанную помощь, мальчики скончались в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, дети находились дома одни. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрообогревателя. Прокуратура города взяла ситуацию на контроль. Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту гибели детей.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК России по области.