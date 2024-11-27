При пожаре в Псковской области погибли двое детей

В Псковской области в деревне Демешкино произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МЧС России.

В Псковской области в деревне Демешкино произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей. Видео © Telegram / МЧС России

По данным ведомства, возгорание произошло в жилом доме. Во время тушения пожарные обнаружили тела двух мальчиков — трёх и шестнадцати лет. Хозяйка дома была госпитализирована.

«На месте работают 6 специалистов и 2 единицы техники МЧС России», — уточнили в ведомстве.