При пожаре в Псковской области погибли двое детей
В Псковской области загорелся жилой дом, погибли двое детей
В Псковской области в деревне Демешкино произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МЧС России.
В Псковской области в деревне Демешкино произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей. Видео © Telegram / МЧС России
По данным ведомства, возгорание произошло в жилом доме. Во время тушения пожарные обнаружили тела двух мальчиков — трёх и шестнадцати лет. Хозяйка дома была госпитализирована.
«На месте работают 6 специалистов и 2 единицы техники МЧС России», — уточнили в ведомстве.
Тем временем в Воронежской области ликвидировали пожар в техпомещении автосалона. Пожар полностью потушили на 400 квадратах, уточнили в МЧС. На месте работали 28 специалистов и девять единиц техники.
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