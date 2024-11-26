Стало известно, как сдвиг ветра повредил топливный бак и вызвал пожар на SSJ-100 в Анталье

Направление ветра, как его сила, на разной высоте могут меняться. Иногда из-за сдвига ветра не рекомендуется сажать самолёт. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев, прокомментировавший ситуацию со сгоревшим в Анталье Суперджетом.

«Направление и сила ветра могут меняться в зависимости от высоты. На высоте 100 метров может быть одно направление, а около земли – другое. Явление, когда направление и скорость воздушного потока меняются интенсивно, называют сдвигом ветра», – пояснил эксперт.

Если борт заходит на посадку, то такое явление становится ещё более опасным, поскольку вертикальная скорость может круто изменяться, а сам самолёт и вовсе может отнести в сторону от взлётно-посадочной полосы. При возникновении сдвига ветра судно обычно отправляют вокруг аэродрома или посылают на запасной, если ситуация не меняется.

По словам Пантелеева, в Турции в последнее время фиксировали ливни и штормовой ветер, из-за чего многие рейсы задерживали. У пилотов в кабине есть прибор, который сигнализирует о возникновении сдвига ветра. Если судно всё-таки в нём оказалось, то рекомендации простые: двигатели на взлётный режим, штурвал на себя.