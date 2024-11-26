Стало известно, как сдвиг ветра повредил топливный бак и вызвал пожар на SSJ-100 в Анталье
Авиаэксперт Пантелеев объяснил, как сдвиг ветра вызвал пожар на SSJ-100 в Турции
Загоревшийся в Анталье SSJ-100. Фото © Life.ru
Направление ветра, как его сила, на разной высоте могут меняться. Иногда из-за сдвига ветра не рекомендуется сажать самолёт. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев, прокомментировавший ситуацию со сгоревшим в Анталье Суперджетом.
«Направление и сила ветра могут меняться в зависимости от высоты. На высоте 100 метров может быть одно направление, а около земли – другое. Явление, когда направление и скорость воздушного потока меняются интенсивно, называют сдвигом ветра», – пояснил эксперт.
Если борт заходит на посадку, то такое явление становится ещё более опасным, поскольку вертикальная скорость может круто изменяться, а сам самолёт и вовсе может отнести в сторону от взлётно-посадочной полосы. При возникновении сдвига ветра судно обычно отправляют вокруг аэродрома или посылают на запасной, если ситуация не меняется.
По словам Пантелеева, в Турции в последнее время фиксировали ливни и штормовой ветер, из-за чего многие рейсы задерживали. У пилотов в кабине есть прибор, который сигнализирует о возникновении сдвига ветра. Если судно всё-таки в нём оказалось, то рекомендации простые: двигатели на взлётный режим, штурвал на себя.
Однако сигнализация не всегда способна правильно определить наличие или отсутствие этого явления, отметил авиаэксперт. Пожар на борту в такой ситуации может возникнуть при повреждении баков для топлива, топливных магистралей и разлива горючего.
Напомним, что Sukhoi Superjet 100-95LR загорелся 24 ноября в Анталье сразу после приземления в турецком аэропорту. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. В компании «Азимут», которая владеет самолётом, сообщили, что возгорание произошло из-за деформации топливного бака. Известно, что борт странно себя вёл и до инцидента.