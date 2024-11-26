Загоревшийся SSJ 100 вызывал вопросы у пассажиров ещё до инцидента в Турции

Самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, который 24 ноября совершил жёсткую посадку и загорелся в Анталье, ранее уже получал нарекания со стороны пассажиров. В ходе одного из полётов в салоне воздушного судна возник напугавший людей громкий гул. Однако поданная жалоба не насторожила авиакомпанию, и борт продолжили эксплуатировать, выяснил SHOT.

Свидетелем ужасающего рёва стал собеседник Telegram-канала по имени Вячеслав, совершавший перелёт из Антальи в Минводы в феврале этого года. Сразу после взлёта борт начал гудеть, и пассажиров охватила нешуточная паника. Бортпроводницы в ответ на возмущения выдвигали разные версии, объясняя гул то особенностями работы двигателей, то набором высоты.

Гул в салоне SSJ 100 незадолго до жёсткой посадки в Анталье. Видео © Telegram / SHOT

Громкий звук продолжался до самого приземления, вспомнил собеседник SHOT. По приземлении он уведомил о возможной неисправности Росавиацию и авиакомпанию «Азимут», получив в ответ обычную отписку.