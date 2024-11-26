Загоревшийся SSJ 100 вызывал вопросы у пассажиров ещё до инцидента в Турции
SHOT: Пассажиры жаловались на загоревшийся SSJ 100 в Анталье ещё в феврале
Самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, который 24 ноября совершил жёсткую посадку и загорелся в Анталье, ранее уже получал нарекания со стороны пассажиров. В ходе одного из полётов в салоне воздушного судна возник напугавший людей громкий гул. Однако поданная жалоба не насторожила авиакомпанию, и борт продолжили эксплуатировать, выяснил SHOT.
Свидетелем ужасающего рёва стал собеседник Telegram-канала по имени Вячеслав, совершавший перелёт из Антальи в Минводы в феврале этого года. Сразу после взлёта борт начал гудеть, и пассажиров охватила нешуточная паника. Бортпроводницы в ответ на возмущения выдвигали разные версии, объясняя гул то особенностями работы двигателей, то набором высоты.
Гул в салоне SSJ 100 незадолго до жёсткой посадки в Анталье. Видео © Telegram / SHOT
Громкий звук продолжался до самого приземления, вспомнил собеседник SHOT. По приземлении он уведомил о возможной неисправности Росавиацию и авиакомпанию «Азимут», получив в ответ обычную отписку.
«После завершения рейса от экипажа воздушного судна замечаний по работе двигателей, наличию постороннего шума не было. При выполнении планового технического обслуживания неисправности, в том числе влияющие на возникновение постороннего шума, не выявлены», — было сказано в документе.
Напомним, что один из двигателей SSJ 100 загорелся в Анталье вечером 24 ноября после нескольких жёстких ударов о полосу при посадке на фоне экстремального ветра. Пассажирам удалось эвакуироваться, их ждала бессонная ночь в аэропорту в ожидании багажа. Выяснилось, что самолёт оказался проблемным — за полтора года борт четырежды срывал рейсы из-за поломок.
Life.ru