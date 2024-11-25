Пассажиры вспыхнувшего в Анталье SSJ-100 получат по 100 тысяч рублей

Авиакомпания «Азимут» планирует выплатить по 100 тысяч рублей пассажирам самолёта Sukhoi Superjet 100, который загорелся при приземлении в аэропорту Антальи. Информация об этом размещена на официальном сайте перевозчика. Уточняется, что каждый пассажир получил индивидуальные инструкции по процедуре получения компенсации.