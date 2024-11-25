Пассажиры вспыхнувшего в Анталье SSJ-100 получат по 100 тысяч рублей
Авиакомпания «Азимут» планирует выплатить по 100 тысяч рублей пассажирам самолёта Sukhoi Superjet 100, который загорелся при приземлении в аэропорту Антальи. Информация об этом размещена на официальном сайте перевозчика. Уточняется, что каждый пассажир получил индивидуальные инструкции по процедуре получения компенсации.
«В связи с происшествием при посадке самолета авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс А45051 Сочи — Анталья, в аэропорту Антальи 24 ноября 2024 года авиакомпания «Азимут» произведёт предварительную выплату пассажирам в счёт возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, Sukhoi Superjet 100-95LR с российскими туристами на борту загорелся на посадочной полосе в Анталье. По некоторым сведениям, крыло коснулось полосы, поэтому один из двигателей вспыхнул. Пламя быстро ликвидировали. Позже выяснилось, что причиной инцидента мог стать штормовой ветер или ошибка пилота. Уточнялось, что российские дипломаты тесно контактируют с турецкими властями по поводу ситуации.
Life.ru