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25 ноября, 11:25

Названа основная версия причины возгорания российского SSJ-100 в Анталье

SHOT: Возгорание SSJ-100 в Анталье могло произойти из-за ошибки пилота

Названа основная версия причины возгорания российского SSJ-100 в Анталье. Всё могло произойти из-за ошибки пилота, пишет SHOT.

Пилот российского SSJ-100. Фото SHOT

Пилот российского SSJ-100. Фото SHOT

По информации наших коллег, сильный ветер действительно немного сдвинул самолёт, но 50-летний КВС Владимир Ч. не успел на это среагировать и не смог посадить самолёт по инструкции. Он долго кружил над аэропортом, не учитывая скорость порывистого ветра. Данная версия о причинах ЧП — неокончательная. Ранее КВС работал диспетчером районного центра управления на авиатрассе.

«Сейчас умрут все!» Продавец фруктов спас 95 россиян из горящего SSJ 100 в Турции
«Сейчас умрут все!» Продавец фруктов спас 95 россиян из горящего SSJ 100 в Турции

Напоминаем, что накануне самолёт SSJ 100 при приземлении в аэропорту Антальи несколько раз ударился о взлётно-посадочную полосу, что привело к возгоранию. На борту находились 80 пассажиров и членов экипажа, никто из них не пострадал. Следственный комитет России уже начал проверку по данному факту, а полиция Турции допросила пилотов. Life.ru показывал обстановку из салона SSJ-100 за секунды до пожара.

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SHOT

Николь Вербер
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