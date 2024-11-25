Названа основная версия причины возгорания российского SSJ-100 в Анталье
SHOT: Возгорание SSJ-100 в Анталье могло произойти из-за ошибки пилота
Названа основная версия причины возгорания российского SSJ-100 в Анталье. Всё могло произойти из-за ошибки пилота, пишет SHOT.
Пилот российского SSJ-100. Фото SHOT
По информации наших коллег, сильный ветер действительно немного сдвинул самолёт, но 50-летний КВС Владимир Ч. не успел на это среагировать и не смог посадить самолёт по инструкции. Он долго кружил над аэропортом, не учитывая скорость порывистого ветра. Данная версия о причинах ЧП — неокончательная. Ранее КВС работал диспетчером районного центра управления на авиатрассе.
Напоминаем, что накануне самолёт SSJ 100 при приземлении в аэропорту Антальи несколько раз ударился о взлётно-посадочную полосу, что привело к возгоранию. На борту находились 80 пассажиров и членов экипажа, никто из них не пострадал. Следственный комитет России уже начал проверку по данному факту, а полиция Турции допросила пилотов. Life.ru показывал обстановку из салона SSJ-100 за секунды до пожара.
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