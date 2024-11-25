Названа основная версия причины возгорания российского SSJ-100 в Анталье

По информации наших коллег, сильный ветер действительно немного сдвинул самолёт, но 50-летний КВС Владимир Ч. не успел на это среагировать и не смог посадить самолёт по инструкции. Он долго кружил над аэропортом, не учитывая скорость порывистого ветра. Данная версия о причинах ЧП — неокончательная. Ранее КВС работал диспетчером районного центра управления на авиатрассе.