«Сейчас умрут все!» Продавец фруктов спас 95 россиян из горящего SSJ 100 в Турции
Продавец фруктов рассказал, как спас 95 человек из горящего SSJ 100 в Анталье
42-летний Султан, который спас 95 человек из горящего самолёта в Анталье. Фото © kp.ru
Вечер 24 ноября едва не стал последним в жизни 95 человек — экипажа и пассажиров Sukhoi Superjet 100, летевшего из Сочи в Анталью. Во время посадки самолёт загорелся и в одно мгновение стал ловушкой для людей. Одним из смельчаков, кто ринулся на помощь, оказался обычный продавец фруктов из Краснодара 42-летний Султан. В интервью kp.ru он поделился шокирующими деталями случившегося.
По официальной версии, ЧП произошло из-за сильного ветра. Однако Султан уверен, что пилот совершил ошибку при посадке, из-за чего загорелся двигатель. Жёсткую посадку ощутили на себе все пассажиры.
«Мы сразу увидели, как загорелся двигатель. Хруст был такой, будто колеса передние даже поломались. Я снимал всё и внутри, и потом на улице. Мне показалось, что бак у самолёта развалился, что-то там такое, и начался пожар», — рассказал мужчина.
После возгорания на борту произошла страшная паника. Дым за считанные секунды заполнил салон, и если бы не Султан, который сидел рядом с выходом и не растерялся, то все бы погибли.
«Дыма было много, конечно, полминуты и уже было сложно дышать. Я сидел впереди, сразу побежал к выходу, чтобы открыть дверь и выйти. Подошел к бортпроводику, говорю: «Открой дверь!», а она: «Не могу». Я ей дальше: «Давай, давай, открой дверь, сейчас умрут все». Я понял, что она растерялась, девочка молодая, не каждый раз же такое случается, сам открыл. В этот момент уже как раз подъехали пожарные машины и начали тушить огонь. Если бы они не приехали, и мы не вышли, за минуту можно было там всех похоронить», — отметил торговец фруктами.
Он также рассказал, что авиакомпания, совершавшая полёт, открестилась от пассажиров. Там пояснили, что самолёт сел вовремя, однако из-за пожара вещи и документы людей остались внутри. Сам Султан должен был следом лететь в Египет, однако его билет сгорел. Мужчина до сих пор находится в аэропорту Антальи без лир и долларов. На помощь ему приходят посторонние люди, а в авиакомпании открещиваются, отвечая, что это не их проблемы.
«Мне в авиакомпании сказали: «Звоните по номеру». А там не отвечают, сами даже помочь ничем не могут, говорят, что не их рейс в Египет — значит не их проблемы. Друг на друга скидывают проблему, как будто так и должно быть», — посетовал Султан, добавив, что после такой посадки теперь боится летать.
Ранее Life.ru рассказывал, что Sukhoi Superjet 100-95LR несколько раз ударился о полосу, после чего загорелся в турецком аэропорту. Пострадавших среди 80 пассажиров и членов экипажа не было. Пилотов допрашивала полиция, а российский СК начал свою проверку по факту случившегося. Избежать смертей также удалось благодаря грамотным действиям пилота. Сообщается, что он остановил самолёт прямо напротив пожарной части. Турецким огнеборцам удалось прийти на помощь меньше, чем через минуту после остановки судна, что спасло жизни людей.