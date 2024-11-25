«Сейчас умрут все!» Продавец фруктов спас 95 россиян из горящего SSJ 100 в Турции

Вечер 24 ноября едва не стал последним в жизни 95 человек — экипажа и пассажиров Sukhoi Superjet 100, летевшего из Сочи в Анталью. Во время посадки самолёт загорелся и в одно мгновение стал ловушкой для людей. Одним из смельчаков, кто ринулся на помощь, оказался обычный продавец фруктов из Краснодара 42-летний Султан. В интервью kp.ru он поделился шокирующими деталями случившегося.

По официальной версии, ЧП произошло из-за сильного ветра. Однако Султан уверен, что пилот совершил ошибку при посадке, из-за чего загорелся двигатель. Жёсткую посадку ощутили на себе все пассажиры.

«Мы сразу увидели, как загорелся двигатель. Хруст был такой, будто колеса передние даже поломались. Я снимал всё и внутри, и потом на улице. Мне показалось, что бак у самолёта развалился, что-то там такое, и начался пожар», — рассказал мужчина.

После возгорания на борту произошла страшная паника. Дым за считанные секунды заполнил салон, и если бы не Султан, который сидел рядом с выходом и не растерялся, то все бы погибли.

«Дыма было много, конечно, полминуты и уже было сложно дышать. Я сидел впереди, сразу побежал к выходу, чтобы открыть дверь и выйти. Подошел к бортпроводику, говорю: «Открой дверь!», а она: «Не могу». Я ей дальше: «Давай, давай, открой дверь, сейчас умрут все». Я понял, что она растерялась, девочка молодая, не каждый раз же такое случается, сам открыл. В этот момент уже как раз подъехали пожарные машины и начали тушить огонь. Если бы они не приехали, и мы не вышли, за минуту можно было там всех похоронить», — отметил торговец фруктами.

Он также рассказал, что авиакомпания, совершавшая полёт, открестилась от пассажиров. Там пояснили, что самолёт сел вовремя, однако из-за пожара вещи и документы людей остались внутри. Сам Султан должен был следом лететь в Египет, однако его билет сгорел. Мужчина до сих пор находится в аэропорту Антальи без лир и долларов. На помощь ему приходят посторонние люди, а в авиакомпании открещиваются, отвечая, что это не их проблемы.