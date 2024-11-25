«Хорошо хоть не горим»: Life.ru показал обстановку из салона SSJ-100 за секунды до пожара
Опубликовано видео, снятое за секунды до возгорания SSJ-100 в Анталье
В Сети появилось жуткое видео, снятое за считанные секунды до того, как загорелся российский SSJ-100 в Анталье. Кадры публикует SHOT.
Разлитое топливо под крылом российского SSJ-100 в Анталье. Видео © SHOT
На снятом из салона через иллюминатор ролике видно, как из бака самолёта выплёскивается топливо. Через несколько секунд разлитое горючее вспыхнет.
Напомним, накануне SSJ 100 при приземлении в аэропорту Антальи несколько раз ударился о ВПП, в результате чего загорелся. На борту в этот момент находились 80 пассажиров и членов экипажа, из них никто не пострадал. СК РФ уже начал проверку, пилотов допросила полиция Турции.
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