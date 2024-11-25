«Хорошо хоть не горим»: Life.ru показал обстановку из салона SSJ-100 за секунды до пожара

В Сети появилось жуткое видео, снятое за считанные секунды до того, как загорелся российский SSJ-100 в Анталье. Кадры публикует SHOT .

На снятом из салона через иллюминатор ролике видно, как из бака самолёта выплёскивается топливо. Через несколько секунд разлитое горючее вспыхнет.