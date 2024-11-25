Генконсульство РФ контактирует с властями Турции в связи с пожаром на SSJ 100

Российские дипломаты тесно контактируют с турецкими властями в ситуации с возгоранием пассажирского самолёта авиакомпании «Азимут» в Анталье. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Генконсульство в Анталии находятся в плотном контакте с турецкими властями по оказанию содействия российским гражданам, находившимся на борту», — подчеркнула дипломат в беседе с РИА «Новости».