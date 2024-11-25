Генконсульство РФ контактирует с властями Турции в связи с пожаром на SSJ 100
Российские дипломаты тесно контактируют с турецкими властями в ситуации с возгоранием пассажирского самолёта авиакомпании «Азимут» в Анталье. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Генконсульство в Анталии находятся в плотном контакте с турецкими властями по оказанию содействия российским гражданам, находившимся на борту», — подчеркнула дипломат в беседе с РИА «Новости».
Представитель ведомства добавила, что к месту произошедшего уже направляются сотрудники диппредставительства. По прибытии они поделятся оперативной информацией.
Напомним, что Sukhoi Superjet 100-95LR, выполняющий рейс Сочи – Анталья, совершил неудачную посадку вечером 24 ноября. По предварительным данным, из-за касания крылом полосы произошёл разлив топлива с последующим возгоранием одного из двигателей. К счастью, пожар быстро ликвидировали, а все пассажиры и экипаж эвакуировались. Причиной инцидента мог стать штормовой ветер, о котором пилотов уведомили перед приземлением.
Life.ru