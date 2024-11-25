Чемодан дороже жизни: Пассажиры SSJ-100 чуть не убили своих соседей, заблокировав выходы
SHOT: Из-за багажа люди задержали эвакуацию с горящего борта SSJ-100 в Анталье
Целую минуту потеряли пассажиры самолёта SSJ-100 в Анталье после начала пожара. По данным SHOT, люди забирали свою ручную кладь с полок, мешая эвакуироваться соседям сзади.
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 в Анталье. Видео © SHOT
Пассажиры, находившиеся в задней части самолёта, рассказали изданию, что их соседи с первых рядов отказывались покидать горящий самолёт без своих сумок. На кадрах с эвакуации видно, что люди выбегают из охваченного пламенем воздушного судна со своим багажом. Как рассказали пострадавшие, в салоне отсутствовал свет, и людям приходилось ориентироваться в темноте.
С момента аварийной посадки до завершения эвакуации прошло 24 минуты. В течение 20 минут пожарные службы аэропорта в Турции смогли потушить открытое пламя и полностью ликвидировать пожар.
Напомним, что Sukhoi Superjet 100-95LR, выполняющий рейс Сочи – Анталья, приземлился вечером 24 ноября. По предварительным данным, крыло коснулось полосы, поэтому один из двигателей загорелся. Пламя быстро удалось потушить, в результате происшествия никто не пострадал. Позже выяснилось, что ещё одной причиной инцидента мог стать штормовой ветер. Также не исключена вина и самого пилота.
Life.ru