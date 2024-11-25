Чемодан дороже жизни: Пассажиры SSJ-100 чуть не убили своих соседей, заблокировав выходы

Целую минуту потеряли пассажиры самолёта SSJ-100 в Анталье после начала пожара. По данным SHOT, люди забирали свою ручную кладь с полок, мешая эвакуироваться соседям сзади.

Пассажиры, находившиеся в задней части самолёта, рассказали изданию, что их соседи с первых рядов отказывались покидать горящий самолёт без своих сумок. На кадрах с эвакуации видно, что люди выбегают из охваченного пламенем воздушного судна со своим багажом. Как рассказали пострадавшие, в салоне отсутствовал свет, и людям приходилось ориентироваться в темноте.