В Воронежской области ликвидировали пожар в техпомещении автосалона

Пожарные ликвидировали возгорание в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожар полностью потушили на 400 квадратах, уточнили в ведомстве. На месте работали 28 специалистов и девять единиц техники.

Работа пожарных на месте возгорания в автосалоне Воронежской области. Видео © Telegram / МЧС России