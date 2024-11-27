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27 ноября, 05:04

В Воронежской области ликвидировали пожар в техпомещении автосалона

Пожарные ликвидировали возгорание в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожар полностью потушили на 400 квадратах, уточнили в ведомстве. На месте работали 28 специалистов и девять единиц техники.

Работа пожарных на месте возгорания в автосалоне Воронежской области. Видео © Telegram / МЧС России

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Telegram / МЧС России

Артур Лапсаков
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