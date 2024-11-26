«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 11:17

Пьяный лихач влетел в парковку в Краснодаре, устроил пожар и попал на видео

В Краснодаре 5 автомобилей пострадали в ДТП с пожаром по вине пьяного водителя

В Краснодаре в ЖК «Панорама» произошёл пожар по вине пьяного водителя. Очевидцы рассказали, что 30-летний владелец Honda Civic влетел в автомобили, его машина перевернулась и загорелась. В результате происшествия пострадала иномарка самого виновника ДТП и ещё четыре припаркованных автомобиля — два Volkswagen, Mazda и Mitsubishi. В полиции уточнили, что пострадавших нет.

Пожар в результате ДТП в ЖК Краснодар. Видео © Telegram / ПАНОРАМА ЖК Краснодар

«Предварительно установлено, что утром автомобиль Honda Civic ехал во дворе на улице Жлобы и около дома №141 30-летний водитель допустил наезд на препятствие, что привело к последующему опрокидыванию и возгоранию машины», — говорится в сообщении краснодарской полиции.

Фонтан кипятка загнал петербуржцев в машинах в опасную ловушку: трое обварились
Фонтан кипятка загнал петербуржцев в машинах в опасную ловушку: трое обварились

Ранее Life.ru писал, что в Челябинске на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина тоже произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. В результате инцидента пострадали пять пешеходов, в том числе мать с ребёнком. Вскоре была установлена личность водителя: им оказался 47-летний местный предприниматель Алексей Корягин, владелец кондитерской.

Обложка ©

Telegram / ПАНОРАМА ЖК Краснодар

Александра Мышляева
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar