Пьяный лихач влетел в парковку в Краснодаре, устроил пожар и попал на видео

В Краснодаре в ЖК «Панорама» произошёл пожар по вине пьяного водителя. Очевидцы рассказали, что 30-летний владелец Honda Civic влетел в автомобили, его машина перевернулась и загорелась. В результате происшествия пострадала иномарка самого виновника ДТП и ещё четыре припаркованных автомобиля — два Volkswagen, Mazda и Mitsubishi. В полиции уточнили, что пострадавших нет.

Пожар в результате ДТП в ЖК Краснодар. Видео © Telegram / ПАНОРАМА ЖК Краснодар

«Предварительно установлено, что утром автомобиль Honda Civic ехал во дворе на улице Жлобы и около дома №141 30-летний водитель допустил наезд на препятствие, что привело к последующему опрокидыванию и возгоранию машины», — говорится в сообщении краснодарской полиции.