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25 ноября, 10:34
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Водитель BMW на полной скорости протаранил пешеходов в Челябинске

Водитель на полной скорости врезался в пешеходов в Челябинске, сбив людей и уехав с места. Пять человек пострадали, среди них — мама с ребёнком.

Водитель на полной скорости врезался в пешеходов в Челябинске. Видео © SHOT

По данным SHOT, произошло на перекрёстке Братьев Кашириных и Чичерина. Двух женщин госпитализировали. Неадеквата на BMW, устроившего ДТП, смогли задержать — его заблокировали другие водители, выволокли из салона и вызвали полицию. Как пишет местный телеграм-канал, его поймали недалеко от перекрёстка Чичерина и 250 лет Челябинска (буквально через 500 метров).

Два водителя погнались за виновником ДТП и задержали его. Видео © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Как сообщают наши коллеги из SHOT, за рулём в момент ДТП находился 47-летний Алексей К., он был пьян. После аварии в тяжёлом состоянии остаются две женщины.

Водитель, сбивший пешеходов. Фото © SHOT

Водитель, сбивший пешеходов. Фото © SHOT

Рейсовый автобус столкнулся с фурой под Петербургом, среди пострадавших – 5 детей
Рейсовый автобус столкнулся с фурой под Петербургом, среди пострадавших – 5 детей

Ранее в Бурятии произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и автобуса. Водитель «Honda Stream» выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом. В результате столкновения погибли оба шофёра.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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