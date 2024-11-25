Водитель BMW на полной скорости протаранил пешеходов в Челябинске

Водитель на полной скорости врезался в пешеходов в Челябинске, сбив людей и уехав с места. Пять человек пострадали, среди них — мама с ребёнком.

Водитель на полной скорости врезался в пешеходов в Челябинске. Видео © SHOT

По данным SHOT, произошло на перекрёстке Братьев Кашириных и Чичерина. Двух женщин госпитализировали. Неадеквата на BMW, устроившего ДТП, смогли задержать — его заблокировали другие водители, выволокли из салона и вызвали полицию. Как пишет местный телеграм-канал, его поймали недалеко от перекрёстка Чичерина и 250 лет Челябинска (буквально через 500 метров).

Два водителя погнались за виновником ДТП и задержали его. Видео © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Как сообщают наши коллеги из SHOT, за рулём в момент ДТП находился 47-летний Алексей К., он был пьян. После аварии в тяжёлом состоянии остаются две женщины.

Водитель, сбивший пешеходов. Фото © SHOT