«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 06:03

Рейсовый автобус столкнулся с фурой под Петербургом, среди пострадавших – 5 детей

Более десяти человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти

Место ДТП ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Место ДТП ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Недалеко от населённого пункта Новоселье в Ленинградской области произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика, в результате пострадали 11 человек. Подробности аварии сообщает ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленбласти.

Место ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Место ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Место ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Место ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Место ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Место ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ДТП в Ленобласти. Видео © Telegam / Мегаполис

«По предварённым данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии», – рассказали в полиции.

Авария произошла 25 ноября в 07:24 около дома 8 по Красносельскому шоссе. На место приехали машины скорой помощи, проводятся реанимационные мероприятия.

Циклон принёс в Петропавловск-Камчатский гололедицу и транспортный коллапс
Циклон принёс в Петропавловск-Камчатский гололедицу и транспортный коллапс

Ранее в Бурятии произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и автобуса. Водитель «Honda Stream» выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом. В результате столкновения погибли оба шофёра.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar