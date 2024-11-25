Рейсовый автобус столкнулся с фурой под Петербургом, среди пострадавших – 5 детей
Более десяти человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти
Место ДТП ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Недалеко от населённого пункта Новоселье в Ленинградской области произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика, в результате пострадали 11 человек. Подробности аварии сообщает ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленбласти.
Место ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Место ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Место ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ДТП в Ленобласти. Видео © Telegam / Мегаполис
«По предварённым данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии», – рассказали в полиции.
Авария произошла 25 ноября в 07:24 около дома 8 по Красносельскому шоссе. На место приехали машины скорой помощи, проводятся реанимационные мероприятия.
Ранее в Бурятии произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и автобуса. Водитель «Honda Stream» выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом. В результате столкновения погибли оба шофёра.