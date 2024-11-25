Рейсовый автобус столкнулся с фурой под Петербургом, среди пострадавших – 5 детей

Недалеко от населённого пункта Новоселье в Ленинградской области произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика, в результате пострадали 11 человек. Подробности аварии сообщает ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленбласти.

Место ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Место ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Место ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Ленобласти. Фото © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ДТП в Ленобласти. Видео © Telegam / Мегаполис

«По предварённым данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии», – рассказали в полиции.

Авария произошла 25 ноября в 07:24 около дома 8 по Красносельскому шоссе. На место приехали машины скорой помощи, проводятся реанимационные мероприятия.