Циклон принёс в Петропавловск-Камчатский гололедицу и транспортный коллапс

В Петропавловске-Камчатском из-за вызванной циклоном гололедицы возникла сложная ситуация на дорогах — в городе произошли несколько ДТП. Местные сообщества и СМИ публикуют ролики со множеством скользящих по проезжей части автомобилей

Обстановка в Петропавловске-Камчатском, где образовалась гололедица. Видео © Telegram / «Право на руль», Сапа

Особенно сложная ситуация наблюдается у Духовно-просветительского центра — множество авто забуксовали на подъёме и начали скатываться вниз, горка оказалась не по шипам даже внедорожникам. Соскальзывающие сверху машины не могли затормозить, из-за чего не обошлось без столкновений, которые, к счастью, не повлекли значительных последствий.

В неприятную ситуацию попал и рейсовый автобус. Он скатился вниз по дороге и остановился, когда уткнулся в отбойник. Обошлось без пострадавших.

Водителей просят не выезжать на дороги до нормализации ситуации без острой необходимости. Тех же автовладельцев, кто всё же примет решение отправиться куда-либо за рулём, просят быть предельно осторожными. Всех сотрудников дорожной службы Петропавловска-Камчатского перевели в режим максимальной готовности, сообщает «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».